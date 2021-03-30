回贈5仙誘市民回收飲品膠樽　5個月內收回281噸廢膠

香港每年人均消耗超過200個即棄飲品膠樽，為堆填區帶來龐大壓力。有團體獲政府回收基金資助，於去年11月起在社區推出「區區有樽賞」計劃，提供每樽5仙的回贈吸引市民回收膠樽，5個月內已回收共281噸膠樽。由於基金補貼將於今年1月到期，團體期望政府可投入更多資源延續計劃。

該計劃由團體創建香港發起，獲政府回收基金資助560萬港元推展。該計劃設有32個回收點，分為9個回收快閃站、22個回收街角店及1個回收專用區，並有逾千名回收店從業員和社區前線回收員參與，當中以回收快閃站的回收成效最顯著，每個快閃站每月可回收11.32噸膠樽。

團體指，每個膠樽的回收成本約2毫5仙，當中政府約補貼了1毫，而市民將膠樽交到回收點後，每樽可獲5仙回贈，回收點亦會獲得3仙回贈。前線回收商李小姐就表示，計劃受市民歡迎，膠樽「有市有價」，不旦有拾荒者賣膠樽，甚至有學生和年輕人參與。

團體指，收樽計劃將於今年10月到期，而基金的補貼則於明年1月到期，冀政府可繼續投放資源補貼延續計劃。對於政府推行飲品包裝生產者責任計劃，團體表示支持，又認為「區區有樽賞」經驗可提供予政府參考。