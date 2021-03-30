香港人口微跌　中西區入息最高　黃大仙沙田男女失衡嚴重

政府統計處今（30日）出版《2020年按區議會分區劃分的人口住戶統計資料》報告書，當中統計了不同分區的住戶入息、婚姻狀況、教育程度、性別及年齡分布等。去年全港住戶月入中位數為27,000港元，其中西區的住戶每月入息中位數最高，達到40,900港元，而最低的是歡塘區，中位數為21,700港元。而香港男女失衡的問題仍然持續，當中以黃大仙及沙田區為甚。

據有關報告書的內容，中西區及灣仔區分別有62.3%及60.1%的住戶每月入息在3萬港元或以上，住戶每月入息中位數亦達到40,900港元及40,000港元，是全港最高入息的兩區。相反，全港住戶入息最低的是觀塘區，當中21.9%的住戶月入在1萬港元以下，其次是深水埗區，該區的住戶每月入息為23,000港元，當中21.5%住戶月入在1萬港元以下。

在年紀方面，黃大仙區中65歲以上人士佔的百分比最高，達到19.5%，其次是東區，佔比亦達18.7%。相反，0至14歲年輕人所佔比例最高的兩區為離島區及深水埗區，比率分別為13.2%及12.8%。而在婚姻狀況上，中西區中從未結婚人口所佔的比例最高，有33.4%，其次為灣仔區，佔33%，而已婚人士佔最多的則是西貢區，有61.9%人已婚。總括而言，去年香港有逾190萬名15歲以上從未結婚的人，佔總數約29.1%。

而香港的男女失衡問題仍然持續，據去年統計的數字，香港每1000名女性中僅有914名男性。若把外籍家傭也計算在內，更是每1000名女生對840名男性。各區中，以黃大仙及沙田的男女失衡情況最嚴重，每千名女性僅有901名男性，而相對較平衡的是荃灣區，兩性比例為每1000名女性對932名男性。

去年全港總人口減至748.2萬多人，較前年減少約0.3%，而男性人口佔總人口數目42%。沙田、元朗及觀塘依次為全港三大「人氣」最高地區，人口數目介乎64.6萬至69.2萬多人。