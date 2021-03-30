港大研究指學生網課表現　視乎親子溝通與諒解

停課多時難免影響學生學習，有研究分析停課前和停課期間，各種家長管教行為如何影響學生的學習和福祉等，發現家長愈多參與學校活動，愈能鼓勵子女參與更多網上學習活動。研究團隊又指，家長對子女的了解、體諒、情緒支援和鼓勵，較管教功課更重要。

香港大學在去年6月中至7月中期間，成功訪問1,118對中小學家長及學生，當中訪問家長在停課前和停課期間與子女和教師的互動情況，以及停課期間對子女學習的整體壓力水平和憂慮。研究發現，良好親子關係對子女最有利，父母與子女關係愈親密，子女在停課期間獲益的程度愈高，如網上學習自我效能感、獲得數碼能力技能、參與網上學習活動、以及對數碼學習工具運用均有正面評價。

數據分析顯示，家長多參與學校活動，愈能鼓勵子女參與更多網上學習活動，以及提升他們自覺對數碼學習工具的實用性。研究認為，可能是由於家長透過參與這些活動，更了解學校的計劃和安排，從而更能為子女提供適切的幫助。

研究顯示，教師網上教學準備充足，以及採用以學生為中心的教學法，可減低學生在停課期間對復課的憂慮及受網絡欺凌的機會。教師愈常使用即時通訊軟件進行教學及溝通，學生參與網上互動學習頻率愈高，經歷網絡欺凌機會亦愈高，意味教師更能在發現問題時作主動溝通。

研究建議家長多與子女、教師和學校溝通，對子女的了解、體諒、情緒支援和鼓勵，較管教功課更重要；學生在網上學習時遇到困難或網絡危機，需與父母溝通，並主動向教師尋求協助。研究又建議學校加強電⼦學習策略，並與家長建立更多溝通機會，讓他們了解學校網上學習安排和期望。