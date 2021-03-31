新界人口2029年料增至440萬　觀塘、元朗及沙田成3大多人分區

本港人口不斷膨脹，但亦同時因應不同因素而會遷移各區。規劃署今（31日）發表未來9年香港人口分布推算數字，最新數字顯示，越來越多人會在新界居住，其人口增加最多，增43.4萬人至440萬人，佔整體56%，惟香港島則會下跌，只佔14%。另而觀塘、元朗及沙田則會成為人口最多的3區。

規劃署今發表載列2021年至2029年香港人口分布最新推算數字的「人口分布推算2021-2029」報告書。報告書中推算在2019年至2029年期間，新界與九龍人口亦會增加，新界增加43.4萬人，在2029年兩地人口會分別達到440萬人，由53%上升至56%；九龍的人口增6.3萬人，在2029年有236萬人，比例由31%下跌至30%，惟香港島的人口，則由125萬逐漸減少至113萬，由17%下跌至14%。

另外，報告書亦載列區議會分區的人口推算數字，觀塘區、元朗區及沙田區在2029年將會是人口最多的3個區議會分區，其人口將會分別達到72.1萬人、70.8萬人及69.5萬人。

人口分布推算數字是根據政府統計處在2020年9月公布的最新全港人口推算數字及最新的規劃資料編製而成。