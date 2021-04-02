疫情令貨運成本急升　麥當勞宣布加價　 巨無霸加5毫

受疫情影響致食材通脹及貨運成本急升，香港麥當勞宣布，於今日(2日)凌晨4時起調整部分食品價格，包括巨無霸及安格斯漢堡等，加價0.5港元至1港元，全年平均加幅為1.4%。而廣受香港人歡迎的11港元魚柳飽、12港元豬柳蛋漢堡以及三款超值套餐，則維持原有價格不變。

香港麥當勞將部分產品價格微調0.5元至1元，當中包括受歡迎的巨無霸系列，將加價0.5港元；而安格斯漢堡的價格亦會調整，單點芝士安格斯漢堡或蘑菇安格斯漢堡加價0.5港元，套餐則加1港元。

香港麥當勞表示，今次加價主要受到疫情衝擊，一年多以來市民減少出外用餐及聚餐，預期食肆未來的經營環境仍然充滿挑戰。疫情亦影響外地多個港口關閉，貨船縮減國際航線，令貨運價格於過去一年大幅上升，反映貨物海運價格的全球貨運指數按年上升超過2倍，對營運成本構成重大影響，預期貨運價格高企仍會持續一段時間。

政府統計資料顯示，去年香港綜合食品消費物價指數中，麥當勞的主要食材均錄得顯著按年升幅，如豬肉升27.6%、牛肉升6.6%、蔬菜升8%。麥當勞表示，已盡力對個別產品價格作溫和調整，全年平均加幅為1.4%，並維持多款受歡迎食品價格不變，減低對顧客的影響。