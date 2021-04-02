入境處今年首3月拒批523宗外傭簽證申請　超去年全年64%

疫情下外傭「跳工潮」惡化，入境處嚴打相關情況，單計今年首3個月已拒批523宗外傭簽證申請，不但超出去年全年的319宗外，更多出近64%即204宗。入境處表示，會嚴格審批每一宗簽證申請，如發現該外傭有不良紀錄及違規情況，會考慮拒絕。

據入境處資料顯示，2019、2020及今年首季，分別有1,709、1,776及1,211宗申請簽證個案疑與「跳工」有關而要跟進，當中分別有267、319及523宗申請被拒絕；而申請人自己撤銷申請或未能跟進個案則各有132、217及77宗。由以上數據，足見「跳工」問題有惡化趨勢。

入境處總入境事務主任（外籍家庭傭工）陳嘉兒提醒，僱傭雙方終止合約時須通知入境處，而處方提供的表格上其中一項欄目是「終止合約的原因」，她呼籲雙方應要詳細填寫。入境處日後審批外傭的簽證申請時，會翻查及考慮有關紀錄，包括外傭行為操守、外傭及前僱主的紀錄、提早終止合約的原因等，倘發現有可疑之處，會再作跟進。

若發現外傭懷疑「跳工」個案， 有關申請會由特別職務隊專責審查，例如深入審視申請人以往提前終止僱傭合約的次數及原因等，如發現涉及「跳工」，會拒絕其簽證申請，並要求對方離開香港。陳強調，特別職務隊會不時檢視並調整工作策略，除加強審查外，亦會加強個案分析及情報搜集，並與相關部門進行聯合行動 ，巡查相關職業介紹所，提醒他們不應透過不良營商手法鼓勵或教唆外傭「跳工」。