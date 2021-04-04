和合石祭祖人潮如鯽　市民無視禁令除罩進食

新冠肺炎疫情有放緩迹象，港府早前宣布禁聚令豁免範圍擴至宗教活動，惟拜祭先人至今尚未獲放寬。適逢今日(4日)是清明節，不少孝子賢孫帶備金銀衣紙及燒乳豬等祭品，到粉嶺和合石墳場拜祭先人，上山路段人頭湧湧，沿途不少大家族一同前往拜祭；亦有市民拜祭後即席脫下口罩進食祭品，有違反禁聚令及口罩令之嫌。有香燭店東主指，本港經濟下行，市民祭祖較「手緊」，估計生意額大減30至40%，冀港府支援。

東網記者今早10時許抵達和合石墳場視察，可見現場人流絡繹不絕，不少市民「一家大細」到場盡孝，有警員駐守並指示方向，沿途亦有廣播呼籲市民戴上口罩，盡量縮短逗留時間，並避免4人以上群組聚集，惟仍有家族一行10多人一起拜祭、脱下口罩抹汗，甚至食用祭品。另外，墳場衞生情況不佳，有垃圾桶塞滿垃圾，更有市民亂拋口罩在地上，恐增加疫情傳播風險。

市民李先生批評港府抗疫不力，亦不夠果斷，多次令病毒流入本地，影響市民日常生活。他續指，現時疫情有所緩和，加上旺角及銅鑼灣等地平常亦擠滿人群，反映「禁聚令本身冇乜用」，認為港府應盡快撤銷禁聚令。

市民黎先生一行8人帶同乳豬到場祭祖，他表示每年均會帶同乳豬拜祭先人，而今年該隻乳豬價值750港元，雖較往年貴百多港元，但因是對先人的心意，即使價格稍貴亦可接受。他又指，家族不會分開兩批拜祭，因現場人流多，「分開拜都冇用」，相信只要自己做好防疫措施，便不會染疫。

另一家族約12人到場祭祖，其中關先生認為今年人流較往年少，或因今年清明節撞正復活節長假期，分散人流。他又指，一行12人將一同拜祭，笑稱「應該犯咗法」，但就指不太擔心被罰款，因現場未見有人執法，「可能假日唔捉啩」。

於該處售賣香燭及花束10多年的東主余女士指出，今年銷情不佳，估計生意額將按年大跌30至40%，直言「(銷情)從未試過咁差」。她解釋，今年人流雖多，但只是「旺丁不旺財」，不少市民因經濟不景，購買祭品亦較「手緊」，更不時「格價」，部分售價80港元的衣紙，甚至「有人放低50、60蚊就走」，坦言今年或僅能回本，「冇人工落袋」，她擔心影響生計，期望港府以現金支援。