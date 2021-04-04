接種中心擺烏龍　血癌漢原打復必泰卻被接種科興疫苗

九龍灣體育館社區疫苗接種中心懷疑出現嚴重漏洞，有傳媒報道引述1宗個案，一名55歲患血癌的外籍男子原本計劃到觀塘曉光街體育館接種復必泰疫苗，但後來因誤往九龍灣體育館，錯誤地接種第一劑科興疫苗，過程中懷疑職員未有逐一檢查各人的預約。事後他因收到短訊通知指其缺席原有預約，才發現自己打錯針。東網記者正向公務員事務局及食衞局了解事件。

報道指，該名男子原本與逾70歲友人在上月18日下午6時半，到觀塘曉光街體育館接種首劑復必泰疫苗，但卻錯誤前往接種科興疫苗的九龍灣體育館接種中心，當時他有向職員展示自己的身份證，但職員未有正確地核對他的身份便讓他打針，「無人跟我說過我去錯地方」、「無人跟我說我打錯針」。

他又指，化療及白血病會降低疫苗的效用，因此選擇接種保護率高的復必泰疫苗來保障自己，但其主診醫生得悉他打錯針後十分震驚，並提議他不要接種第二劑科興疫苗，並重新接種復必泰疫苗。但他認為，如打完兩針科興疫苗可旅遊前往家鄉蘇格蘭，他可能會照舊接種餘下一劑科興。

公務員事務局回覆相關傳媒時承認出錯，並就今次不幸事件道歉，並會提醒職員小心核實接種者的接種日期、地點、選擇接種的疫苗，避免往後再次出現同類事件。被問到當局過往有否接獲其他的同類出錯事件，則未有正面回應。

議員葛珮帆表示，對於事件出錯感到奇怪，市民應時刻留意自己接種那款疫苗，並應再三留意自己是否到合適的接種中心接種疫苗，同時督促政府應檢視相關預約程序，因打錯針的情況難以接受，避免同類事件再次發生。