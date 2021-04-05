Dr.東：復康機械腳步行訓練計劃　喚起脊癱病人新希望

脊癱病人把「機械腳」穿在腳部至腰間，並配合電腦程式，輔助站立、步行及進行重點復康訓練。(陳德賢攝)

脊癱病人有望再次上路！麥理浩復康院連同香港大學自2018年開始，啟動爲期18個月的「香港脊髓損傷專科康復中心先導計劃」，設立全港首個「復康機械腳」步行訓練計劃，為脊癱病人開創復康治療新模式，計劃至今已服務超過1000人次。復康院同時培訓本港首支合資格操作「機械腳」的專職醫療團隊，並引進新技術，應用橫膈膜肌肉起搏器，令脊癱病人擺脫呼吸機的束縛，自行呼吸。有接受機械腳訓練的患者形容，接受治療後「終於行得到，覺得有希望」。有參與的醫生指，該計劃主要針對中風及脊癱的患者，期望可以擴大先導計劃，造福更多患者。

瑪麗醫院矯形及創傷外科部門主管黃一華稱，香港屬安全地方，每年約有200人脊髓受傷，其中包括因意外或腫瘤創傷及長者跌倒致脊髓受傷等因素，部分患者因此未能走路。他稱對比機械腳，傳統治療下，患者需使用外支架輔助行路，有機會令患者負重點分布不一，令步態不正常。此不但增加照顧者壓力，亦有機會令患者康復進度相對緩慢。

瑪麗醫院矯形及創傷外科副顧問醫生高日藍說，脊癱病人受傷情況不一，部分患者甚至一輩子都要用呼吸機，連大小二便都做不到，故此復康治療涉及複雜的程序，包括肌肉鍛煉、心血管功能、輪椅使用技巧及活動姿勢等。他形容，連貫的治療對患者很重要，每一步都是與時間競賽，透過引進「機械腳」，脊癱病人把它穿在腳部至腰間，並配合電腦程式，輔助站立、步行及進行重點復康訓練。儘管患者可利用機械腳學習行走甚至達數十米，惟高日藍再三強調，機械腳並不是將全癱病人恢復步行機能，希望患者亦有相對的期望管理。

他分享，曾有1名於2019年在南韓自駕遊時發生車禍致脊髓受傷的傷者，起初全身插喉，不能說話，甚至連進食及大小便都有困難；直至植入起搏器及接受治療後，目前已經能夠説話及進食。該患者更於個多月前使用機械腳，並行走了約40米，更直言「終於行得到，覺得有希望」，令整個團隊都覺得十分感動，並盼能夠擴大計劃，幫助其他患者。

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