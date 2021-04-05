9億元可卡因案今提堂　2被告毋須答辯押後再訊

警方毒品調查科日前接連偵破2宗販毒案，其中1宗案件，警方在火炭坳背灣街一工廠大廈及沙田花園城三期某單位，搜獲共約706公斤可卡因，檢獲的毒品料值9.35億元，相信是本港史上最大宗的可卡因販毒案，部分毒品更以武打巨星李小龍的肖像作包裝。案中2名被捕男子被控販毒罪，今日(5日)被押解到沙田法院提堂，暫毋須答辯，案件押後至8月5日再訊，2人須繼續還押候訊。

就本港史上最大宗的可卡因販毒案，該案2名被告分別是25歲兼職舞台技術員李仲文，及19歲運輸工陸宇軒。李被控兩項販毒罪，指他於今年4月2日，在火炭坳背灣街49至51號協力工業大廈的貨物升降機及4樓401號室，分別非法販運165公斤及495公斤可卡因。陸則被控1項販毒罪，指他於今年4月3日在沙田花園城三期雅蕙苑某單位，非法販運46.2公斤可卡因。

控方反對2名被告保釋，指該案將交付高院審訊，案中仍有1名涉案人士在逃。李仲文沒有保釋申請，陸宇軒則提出以現金及人事合共10萬港元申請保釋，但他的保釋申請被裁判官拒絕。該案押後至8月5日在沙田法院再訊，以等候控方索取政府化驗所報告。辯方投訴警方進行錄影會面及搜證時，曾對2名被告施以毆打、威嚇及誘導，法庭遂將有關投訴記錄在案。

至於另1宗發生在秀茂坪安泰邨某單位的販毒案，涉及約29公斤懷疑冰毒及約400克懷疑海洛英，市值約1,600萬港元。該案61歲報稱地盤工人的被告劉鑒駒被控2項販毒罪，控罪指劉於今年4月2日，分別在安泰邨明泰樓15樓電梯大堂及同樓層某單位內，非法販運危險藥物。劉今日同樣被押解到沙田法院提堂，暫毋須答辯，不獲保釋並繼續還押候訊，案件將押後至5月31日轉到觀塘法院再訊。