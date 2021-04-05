政Whats噏：區議員黃家華退出公民黨　稱無更上一層樓嘅意向

公民黨(公文袋)近半年接連出現退黨潮，繼上月黃大仙區議員鄭文杰宣布退黨後，原來荃灣區議員黃家華早前都向黨高層遞信退黨，並喺上個月正式生效。黃今(5日)接受查詢時確認此事，被問到作出決定係咪同現時政治環境及《港區國安法》有關時，佢就話自己無參選立法會選舉等「更上一層樓」嘅意向，所以「無咩特別原因，想退黨就退黨」。

翻查荃灣區議會網頁，見到黃家華嘅所屬政治聯繫仲係填咗公文袋，但係該黨介紹區議員嘅網頁就已經移除咗佢嘅資料喇。黃自2004年起一直連任梨木樹西選區區議員，佢話從政多年嚟只係出戰過一次立法會選舉，仲要排喺名單較後位置。佢坦言自己一直專注地區工作，又話喺政治生涯上自己無想更上一層樓嘅諗法喎，所以就選擇退黨。佢又話未來同公文袋成員依然係朋友，希望可以一齊推動社區發展咁話。

其實公文袋舊年就先後有黨員被取消參選同立法會議員資格，到今年初民主派人士因參與初選被控「顛覆國家政權罪」，該黨近半年最少已有10人退黨，當中包括葵青區議員冼豪輝同譚家浚、南區區議員俞竣晞、東區區議員鄭達鴻，身兼前黨魁嘅前議員楊岳橋、身兼前外務副主席嘅前議員譚文豪、前議員郭家麒、東區區議員李予信及鄭文杰。