酒吧業停業逾百日　員工手停口停絕食抗議

新冠肺炎疫情近日逐漸放緩，泳灘及主題樂園等處所亦逐步開放，惟酒吧、卡拉OK、麻雀館等夜間娛樂行業仍然未有放寬，多名業界代表昨日（4日）於政府總部門外請願，並由不同行業分批進行為期4日3夜的接力絕食。而今日（5日）就有立法會議員到場探望業界絕食代表，並了解業界訴求，期望政府盡快解決疫情，讓業界重新開業。有參與絕食的業界代表指，如政府沒有任何回應或沒有接收請願信，將會延續絕食行動；亦有酒吧業從業員表示，停業多時已耗盡積蓄，期望政府盡快讓他們復工方可解決「手停口停」問題。

率先參與第一輪絕食行動的香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，由於政府勒令正牌酒吧等停業，導致許多無牌酒吧應運而生，認為政府應正視問題，並給予資助和賠償以助業界渡過困境。他續指，現時絕食24小時未見身體不適，但如政府於兩日後（7日）未有回應或接收請願信，將會延續行動，繼續絕食。

參與絕食行動的酒吧業員工C小姐則指自己為單親家庭，母親年時已高兼有眼疾，以後動手術或需借錢，「我地基層市民都係靠雙手搵食啫，點解要我地咁辛苦去求存呢」。她又批評其工作的酒吧有小食牌照及酒吧牌照，而食環署雖指可以復業，惟警方卻表示不可復業，形容政府部門未有好好溝通，令他們無所適從。

有份到場探望業界的立法會議員容海恩表示，得悉晚間娛樂行業已有百多日被停業，認為現時疫情的確診數字下降，有清零的機會，政府應盡快訂立開業時間表。

一同到場的立法會議員郭偉強則指，現時業界「就算唔係絕食都無飯開」，又稱得悉業界有許多從業員已主動接種疫苗以換取復業，「大家都唔想未病死先餓死」，故期望協助業界與政府溝通，幫助他們盡快復業。