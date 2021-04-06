修例保障內地人免受歧視凍過水　議員轟平機會歎慢板

近年本港歧視內地人致衝突事故頻生，自前年反修例示威至去年的新冠肺炎疫情，針對內地人的歧視情況明顯惡化，例如在疫情期間，有食肆更貼出「不招待內地人」的標語。惟《種族歧視條例》保障不足，雖則平等機會委員會(平機會)多次公開表示，對研究可行的立法或修改現有的《種族歧視條例》持開放態度，卻一直沒有明確時間表。有消息指，相關修例將無法於本立法年度展開，即修例堵塞漏洞變得遙遙無期。有議員炮轟平機會歎慢板，令修例遲遲未能完成，促盡快推展，做不到就「執咗佢」或更換主席。

有消息指修例保障內地人免受歧視或不可能在本立法年度完成。有指平機會委員對修例已達成共識，亦認為在現時議會新形態中，相信不難通過。但由於本立法年度僅剩下短短幾個月，近期仍有不少具爭議性法案「排住隊」上立法會，包括區議員宣誓修例等，預料未來數月立法會需要審議大量法案，相信並無空間處理此修例。換言之，預料此項修例並不可能在本立法年度完成，將再拖延至少2年，甚至無限期延遲下去。

議員陸頌雄炮轟平機會反應慢、無牙老虎兼工作不積極。他直斥平機會在處理內地人歧視問題上一直拖拉逃避，「成日諗住側側膊唔多覺」，每次都說正作內部研討報告，又稱要待條件成熟，他反問何時才算條件成熟？又質疑平機會內部有充足人手，有關研究會否做得太慢？他續指，內地人受惡意攻擊可以說是無日無之，平機會絕不可忽視，直指明日復明日，明日何其多！修例填補漏洞勢在必行，促請平機會盡快推行，不要「拖得就拖」，做不到就「執咗佢」或更換主席，又指平機會不應自我設限，應積極處理有關投訴，甚至作出起訴。

身兼平機會委員的議員鄭泳舜表示，暫時未有其他消息，但強調正積極推動修訂有關條例。他指過去幾年內地在港受歧視情況嚴重，若然今年度立法會無法完成修例，甚至或會再拖多至少2年，他認為無論結果如何，平機會都應該做足計劃，強調「今年做唔到，咁會否承諾下年做到？」都應向公眾詳細交代，甚或在宣傳及教育方面亦要再下工夫。

平機會發言人回應稱，擬向政府建議修訂現行種族歧視條例的一些選項，更有效地處理與內地居民，包括內地來港的新移民受歧視問題，而相關的報告及建議現正整理中，希望短期內提交予政府考慮。

被問及若短時間無法堵塞漏洞，有何方案取締或避免有關歧視情況不斷發生？平機會則指會根據現行法例規定，以執法、公眾教育及政策倡議三方面處理有關事宜。在投訴調查方面，將視個別個案的具體情況作針對性跟進。至於政制及內地事務局則回覆指，局方現時的目標是爭取在現屆政府任期內訂下未來路向。