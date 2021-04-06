寶血醫院獲李嘉誠基金資助2千萬元　為病人置換全膝關節

本港膝關節置換手術的輪候時間長，有私家醫院得基金資助，為基層市民進行全膝關節置換手術，並選出200名最需要及適合進行手術的人，接受全膝關節置換手術。目前已有60多位患者完成手術，餘下病人的手術期望於半年內完成，相關計劃名額已全數爆滿，並正積極考慮增加資助名額，務求惠及更多患者。

醫管局數據顯示，目前近3萬人正在輸候接受手術，輪候期3至7年不等，是所有手術中輪候時間最長的其中一類。寶血醫院(明愛)年初獲李嘉誠基金會捐資2千萬港元，為有膝關節問題的病人置換全膝關節，相關計劃在1月推出即接獲大量病人查詢和申請，在推行未足兩個月時，已經進行了60多宗手術。

康復者鄭女士表示，早前長期受到膝關節的痛楚，在公立醫院輪候了7至8年均未能進行手術，自參與該計劃後便能短時間進行手術，且術後傷口愈合良好，目前可用拐杖走路，康復後會繼續上班。

另一康復者郭先生表示，相關計劃資助除了手術費外，還包括人工關節、住院費用、物理治療等費用，且術後讓他恢復以往行山及騎單車等運動，讓他重拾有質素的生活。