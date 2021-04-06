浸大日內瓦發明展獲4獎　金屬表面防刮薄膜奪評判嘉許特別金獎

金屬表面的防刮薄膜可應用於手錶錶殼和錶帶等金屬產品。(浸大圖片)

香港浸會大學的4項研究在「2021年日內瓦國際發明展」取得佳績，當中獲「評判嘉許特別金獎」的發明為「金屬表面的防刮薄膜」，相關發明能在不影響物品原始外觀的前提下，增加其表面的耐磨性，可應用於手錶錶殼和錶帶等金屬產品。

浸大分別奪得一項評判嘉許特別金獎、兩項金獎及一項銀獎。除了「金屬表面的防刮薄膜」外，一款「用於治療EB病毒的抑制劑」及「中藥材定性定量分析」均取得金獎。「用於治療EB病毒的抑制劑」是一種針對EB病毒的新型靶向療法，可殺死癌細胞而不影響任何正常細胞，藥物在體內攝取後可透過熒光訊號進行追蹤，亦可用於癌細胞成像。

「中藥材定性定量分析」則是透過檢測鐵皮石斛和冬蟲夏草的特徵性多醣標誌物，分辨藥材的真偽，該方法已獲香港、澳門、內地及美國專利。

獲銀獎的是「便攜式步態分析儀」，該可穿戴的小型設備能簡化步態分析過程，只需5分鐘便可獲取步態參數，並透過人工智能技術把收集到的資料進行精密運算，推算摔跤的風險，為長者提供預防跌倒的有效方案。