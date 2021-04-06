電子入則及審批系統「公營房屋入則易」　去年共處理4400申請

運輸及房屋局常任秘書長（房屋）辦公室轄下，負責執行房屋委員會物業及已出售或拆售物業的樓宇監管獨立審查組今（6日）指，透過使用全港首創，用以執行樓宇監管的電子入則及審批系統「公營房屋入則易」，在疫情下繼續審批入則申請的工作。系統已在2019年處理約3500宗電子入則及相關文件的申請；而2020年則處理了合共約4400宗申請。

獨立審查組總監蔡惠棠指，透過「公營房屋入則易」系統應用數碼化科技，能夠提升圖則審批的服務素質和工作效率。蔡續指，就房委會新發展工程項目，以及房委會樓宇內進行的改建或加建工程，申請人可透過系統以電子方式，向審查組遞交建築圖則和相關文件作審批，申請人可不受時間限制，選擇合適的時間遞交申請，亦不會受到疫情下的特別上班安排影響。

他強調，透過系統能夠與申請人直接溝通，減少申請人與審批人員的社交接觸，同時採用無紙化處理文件，既省時又省力。有關系統亦可接收利用建築信息模擬技術製作的立體電子建築模型協助圖則審批，方便審批。

此外，該系統可連結至獨立審查組另一個於去年5月推出的「工地流動系統」電子系統，兩個系統相互連繫，進一步促進工地巡查監督工作的電子化，減省負責人巡查前準備工作的時間和巡查時逗留在工地作巡查記錄的時間。

審查組又指出，正研發一套以人工智能技術自動核查建築物料測試報告的系統，以協助核查每年從入則易系統接收超過8萬份的鋼筋和混凝土測試報告的結果是否合乎規格，有助再進一步提升電子審批的效率，新系統料今年內推出使用。