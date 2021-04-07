少年元朗示威中槍　認暴動罪判入教導所

前年10月4日全港多區都出現反《禁蒙面法》示威，當晚元朗有便衣警員駕車回警署途中被示威者包圍，他落車後遭人襲擊，其後開槍，射傷一名14歲少年的左邊大腿。惟該便衣警之後仍被人投擲汽油彈，全身2%皮膚燒傷，警槍亦跌在地上。較早前中槍之少年承認暴動罪，今天（7日）在粉嶺裁判法院少年法庭接受判刑，他向感化官表示不怪責槍傷他的警員，指明白對方當時的行為。主任裁判官蘇文隆最終接納報告建議，判被告進教導所。

現時15歲的被告被控於2019年10月4日，在元朗大棠路及青山公路近元朗段交界，與其他不知名人士參與暴動。

辯方求情指，被告的報告正面，除顯示他有悔意外，被告亦表示不怪責開槍的警員，稱假如自己面對同樣的遭遇，即被一群暴力人士所包圍，他一樣會選擇開槍。辯方又讀出被告父親撰寫的求情信，指其父會好好管教被告，冀法庭從輕發落，好讓被告洗心革面，將來重投社會。

最後辯方指出，被告因入世未深，受社會影響，響應「連登」號召才會犯案，現已後悔，亦認同槍傷是應得。裁判官考慮案件嚴重及被告受傷等因素，判罰被告進教導所，並因定罪要留有案底。