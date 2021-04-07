68歲老婦打科興後26天死亡　港府事隔10天始公布

本港再多一宗接種新冠疫苗後死亡個案，一名68歲女子3月3日接種科興疫苗後，同月29日離世，她患有高血壓、血脂紊亂及甲狀腺功能減退。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日（7日）表示，根據初步解剖發現，該女子死因是急性心肌梗塞，初步認為該女子的死亡與疫苗接種並沒有直接關係。有關個案已離世近10日，惟港府一直未有公布，直至今日召開會議才一併交代事件。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日召開會議，評估有關接種新冠疫苗的嚴重異常事件，指截至本月4日，共接獲15宗有關曾接種新冠疫苗人士死亡的個案。涉及11男4女，年齡介乎55至80歲。專家委員會指現有資料顯示大部分個案人士死於心血管病，目前有14宗死亡個案估計與疫苗接種並無直接關係，餘下1宗仍待評估。

專家委員會表示，已就其中3宗個案總結該3名人士的死亡與疫苗接種並沒有因果關係。第1宗涉及一名於3月13日離世的67歲男子，全面解剖報告顯示死因為冠狀動脈粥樣硬化引致的急性心肌梗塞，其他檢驗報告亦未發現有可能因疫苗而引起的免疫反應，因此按世衞算法流程，認為該男子的死亡與疫苗接種的因果關係不一致。

第2宗涉及一名68歲女子，亦即本港第15宗死亡個案，專家委員會指該女子死因是急性心肌梗塞，與疫苗接種並沒有直接關係。第3宗個案涉及一名62歲男子，他曾在最近被診斷患高血壓。他於本月2日離世，去世前25日（即3月8日）接種科興新冠疫苗。專家委員會表示，會在獲得相關初步解剖報告後進行因果關係評估。其餘11宗個案的病歷及或初步解剖報告顯示他們與疫苗接種並無直接關係。

本港15宗接種疫苗後死亡個案中，有13人接種科興疫苗，2人接種復必泰疫苗。