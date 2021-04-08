私隱署處理逾5000宗起底個案　近4成涉及執法人員

2019年的修例風波期間發生多宗「起底」事件，引起公眾對個人資料安全的憂慮，政府早前稱為打擊虛假訊息和處理「起底」問題，會將「起底」訂為刑事罪行，並在本立法年度將有關修訂提交立法會審議。有議員在特別財會中提出書面問題，促政府交代近年的投訴數字及交代立法時間表。政府回覆指個人資料私隱專員公署在2019年及2020年，處理有關「起底」投訴及經網上巡查主動發現的個案總數，分別為4370宗和1036宗，當中近4成個案涉及執法人員及其親友。

自2019年6月本港反修例風波，公署在2019年處理有關「起底」投訴及經網上巡查主動發現的個案為4370宗，當中涉及執法人員及其親友的個案為1580宗，公署已處理4208宗。至於2020年公署處理有關「起底」投訴及經網上巡查主動發現的個案為1036宗，當中451宗涉及執法人員及其親友，公署已經處理339宗。

此外，截至去年12月公署將1461宗涉嫌違反《私隱條例》第64條的個案轉介警方作刑事調查及考慮提出檢控，警方就「起底」案件共拘捕17名涉嫌人士，當中2宗個案已提出檢控並成功定罪，其中一名被告被判18個月監禁，連同其他罪名合共被判2年監禁，屬首宗因違反《私隱條例》第64(2)條而被定罪的個案。

公署亦將57宗涉嫌違反法庭相關禁制令的「起底」個案轉介律政司跟進，當中4宗已被定罪。其中一名被告因在社交平台公開警員及其家人資料，被裁定藐視法庭並判處即時監禁21日，屬首宗因違反「起底」禁制令而被判即時監禁的案件。政制及內地事務局稱，正與公署研究修訂《私隱條例》以打擊「起底」行為，會爭取在今立法年度內完成有關「起底」的法例修訂草擬工作並提交立法會審議。