近200名公務員染疫　警隊最多人中招

新冠肺炎疫情爆發至今，本港已累計11550宗確診個案。公務員事務局在回覆議員質詢時表示，截至上月15日政府各部門共錄得197宗確診個案，其中警務處有最多人染疫，共有27人確診；消防處第二，有23人染疫；而康樂及文化事務署則有19人確診。

當局表示政府在過去實施特別上班安排期間，除了提供緊急和必需公共服務以及參與抗疫的人員外，其他政府僱員則按實際運作需要而盡量居家工作。政府又於今年1月21日起，規定如有政府僱員確診，曾於同一樓層工作的所有人員，以及曾與確診政府僱員一同工作的人員均務必在指定限期內接受檢測，並須在家工作直至檢測結果呈陰性。

當局於2020年接獲52宗涉及個別部門，因特別上班安排而影響運作和管理方面的投訴，並已按既定機制轉交相關部門跟進，包括屋宇署、效率促進辦公室、環境保護署、食物環境衞生署、衞生署、民政事務總署、香港警務處、房屋署、入境事務處、稅務局、律政司、勞工處、康樂及文化事務署、郵政署、選舉事務處、社會福利署、運輸署和在職家庭及學生資助事務處。另外，公務員事務局亦跟進了36宗有關公務員在家工作政策方面的投訴。

另外，亦有議員關注公務員的職業傷亡情況，根據當局回覆的數字，2020年首三季中公務員職業傷亡類別的首4位分別為滑倒、絆倒或在同一高度跌倒；提舉或搬運物件時受傷、其他類別，以及於工作場所暴力事件中受傷。其中，於工作場所暴力事件中受傷的數字相比2019年的184宗個案明顯下跌111宗。