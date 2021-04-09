山路巴士屢撞枝葉　工會籲報警處理

港島區多條依山而建的道路彎多路窄，除了傾斜的大樹對路面造成威脅，駕駛雙層巴士的車長亦需要兼顧沿路伸出或會被車頂撞及的垂枝。有巴士車長直言每次在有關山路駕駛，都聽到如敲交響樂般的撞擊聲，尤其雨天過後更要小心。

東網記者日前登上由筲箕灣駛往石澳的巴士，坐在上層第一排座位，親身感受巴士行走該山路時的撞樹感覺，結果發現全程車中，多處撞及路邊伸出的枝葉，擋風玻璃發出清脆的「嘭嘭」聲。

城巴職工會理事長許漢傑指，石澳道及淺水灣道等山路經常發生枝葉撞擊巴士情況，最嚴重的是雨天過後，樹枝垂得比較低，形容撞及枝葉是家常便飯。他又指，以前巴士公司會派專門的車輛修剪枝葉，惟近年交由政府部門處理，有時修剪追不上樹木生長速度，若車長認為有即時危險可報警處理，一切以安全為先。

九巴發言人指，已為約300輛巴士安裝樹擋，減低巴士擋風玻璃被樹枝撞毀的風險，保障乘客安全。新巴城巴發言人亦指，部分雙層巴士的上層車頭兩側設有樹擋，該些巴士多數會調派行走赤柱、石澳及山頂等山路較多的路線。