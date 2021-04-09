阿布泰貨品無雙語安全警告　海關拘33歲男董事檢逾8千件貨

海關執法人員昨日(8日)於「阿布泰國生活百貨」(阿布泰)26間門市及倉庫，檢獲一批共14款懷疑違規沐浴露、家居清潔劑和衣物漂白劑，涉案貨品包裝未貼中文及英文警告或警誡字句，涉嫌違反《消費品安全條例》，拘捕33歲男董事。

海關消費者保障科消費品安全課總貿易管制主管陳國雄表示，早前海關接獲舉報，指一間連鎖零售店集團，位於荃灣及尖沙咀分店，出售懷疑違規家居清潔劑、沐浴露、家居清潔劑和衣物漂白劑。海關分別在金鐘、鰂魚涌、旺角、荃灣及沙田等6間分店，試購14款產品，發現產品均沒有就安全存放、使用、耗用或處置標示中英雙語警告或警誡字句，涉嫌違反《消費品安全條例》的附屬法例《消費品安全規例》。其中12款產品只附有泰文警告字句，2款產品只附有泰文及英文警告字句。

海關指，當中涉案的清潔產品只附有泰文警告字句，內容包括警告消費者產品存放地點應遠離兒童、寵物、食物；產品要避免接觸皮膚、眼睛或吸入；使用時應戴上膠手套；容器不應棄置於河流。另一件清潔產品有泰文警告字句，內容指產品有毒性，對河流及海洋生態有影響。

有沐浴露貼有泰文警告字句，指沐浴露不適合3歲以下兒童使用，存放時要避免兒童接觸的地方及在陽光下存放。如使用後出現過敏反應，應停止使用及諮詢醫生。一款地板清潔劑貼有泰文及英文的警告字句，欠缺中文警告字句。

海關昨日動員100人搜查集團位於荃灣倉庫及全港25個零售店，檢獲的懷疑違規的產品總值8805件，總值40萬港元。產品價格由6至95港元。集團33歲男董事被捕，已獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

據了解，涉案集團於泰國進口產品，海關將會將產品送往安全化驗，以確定產品是否附合相關的安全標準。海關巡查市面其他零售點，暫時未發現其他零售點出售涉案產品。

海關指，《消費品安全條例》的附屬法例《消費品安全規例》。消費品須要就安全存放、使用、耗用或處置標示中英雙語警告或警誡字句附有中文及英文雙語表達，字句須要清楚可讀，在包裝上穩固及在顯眼地展示。首次違例者最高可被罰款10萬港元或監禁1年，如再次被定罪，最高可被罰款50萬港元或監禁2年。