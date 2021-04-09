警隊缸瓦甫訓練基地佔地19公頃　落成後將釋放新東5用地

警務處建議集中多個位於北區不同地點的訓練設施，如把粉嶺芬園的槍械訓練科和警察駕駛及交通訓練中心、位於古洞北新發展區內的馬草壟練靶場、羅湖練靶場和直升機坪遷置於缸瓦甫用地，以釋放5幅用地作其他用途，配合粉嶺北和古洞北新發展區的發展，其中位於芬園可供釋放的土地或會改劃作房屋用途。

據警務處向北區區議會提交的文件，缸瓦甫警察訓練設施將設有警察槍械訓練設施，亦會提供25米練靶場、300米練靶場和直升機坪、警察駕駛及交通訓練中心，以及特別行動訓練設施，以模擬真實城市環境為訓練背景，加強警隊對各類型行動、重大事故、緊急或突發事件的準備和應變能力。

文件又提到，缸瓦甫用地位處偏遠，距離粉嶺及上水約4公里，面積約19公頃，從前是採泥區，現時主要是空置土地，而缸瓦甫警察訓練設施用地的擬議土地平整，及基礎設施工程，已在2016年11月諮詢北區區議會地區小型工程及環境改善委員會，並在2019年11月動工，預計在2022年至2023年份階段完成。

警務處補充，政府計劃於2021-22年度就相關訓練設施諮詢立法會保安事務委員會，並向立法會財務委員會申請撥款。