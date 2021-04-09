譚得志煽動案　區院駁回終止聆訊申請

人民力量成員「快必」譚得志，涉嫌多次擺街站時高喊「黑警死全家」等口號，分3案被控發表煽動文字、在公眾地方作出擾亂秩序的行為等14項控罪，案件已轉介區域法院，將於今年5月開審。譚早前向法庭提出質疑，指煽動罪案件不可以轉介區院，並以此理由申請終止聆訊。《港區國安法》指定法官陳廣池今天（9日）裁決，裁定區院有權處理本案，轉介決定並無不妥，駁回譚的申請。

今天法官作裁決後，辯方隨即表示欲就此申請司法覆核。法官回應本案已經安排審期，辯方的決定恐會延遲審訊，但基於司法覆核屬於被告的權利，法官決定將案件押後至4月19日再提訊，屆時辯方須告知法庭會否申請司法覆核。

法官裁決時表示，控辯雙方都低估了本案的司法管轄權爭議之重要性，相關事宜會直接或間接影響《裁判官條例》，其重要性比終止聆訊與否更大。

法官續指，辯方爭議區院對本案沒有司法管轄權，因煽動罪屬簡易程序罪行，根據《裁判官條例》此類罪行應保留在裁判法院審理。但法官裁定本案的煽動形式涉及危害國家安全範疇，故屬可公訴罪行，加上《港區國安法》凌駕於香港本地法例，它規定各級法院有權處理危害國家安全的罪行，故此裁定本宗煽動案可以轉介區院。