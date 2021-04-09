民族陣綫成員認藏炸藥　官候威力報告押後判

警方在前年中採取行動，於荃灣一個由「香港民族陣綫」成員盧溢燊租用的工廈單位內，搜出約1公斤可製作爆炸品「三過氧化三丙酮」（TATP）的原材料，當場將盧拘捕。盧早前已承認一項存有炸藥意圖損害生命或財產罪，高院原訟庭今天（9日）開庭處理其案件，法官決定先向提取警方爆炸品處理組的進一步報告，押後至4月23日判刑。辯方今日認為，法庭應以12年監禁作量刑起點。

案發時無業的盧溢燊（29歲），過往沒有案底。他承認於2019年7月19日，在在荃灣德士古道隆盛工廠大廈一房間內非法存有爆炸品TATP，意圖藉此危害生命或嚴重損害財產，或使他人能藉此危害生命或嚴重損害財產。案情指被告為香港民族陣綫成員，自2019年2月起租用涉案單位。警方於案發當日監視單位，並於被告進入單位後入屋進行搜查，在單位內找到10樽汽油彈、金屬彈弓、宣揚「香港民族陣綫」及「香港獨立」的宣傳品。此外警方更找到共重約一1公斤的白色粉末及雙氧水等材料。專家鑑定後，認為有關物品是製造TATP炸藥的原材料，並以該些物品進行爆炸測試。控方今天在庭上播放測試影片，可見有關物品在被引爆時發出巨大爆炸聲，而且碎片四散。而被告在被捕時，則一直保持緘默。

控方今天表示，被告原本被控管有爆炸品罪，還押約3個月後被重新以現時控罪檢控。控方因此認為被告早前還押的3個月不應計算在本案內。不過辯方則指被告還押的時間等同約監禁了5個月，望法官於本案可給予酌情減刑4個半月。辯方亦希望法官就本案以監禁12年作量刑起點。

辯方又指，本案涉及的原材料普通市民在五金店均能購買，又引述國際周刊Shock Waves的文章，指TATP的爆炸威力只是TNT（三硝基甲苯）炸藥的三分一。據「賊王」葉繼歡管有TNT被判監18年的案例，辯方大律師指本案被告罪責比葉繼歡低。不過控方就認為，TATP本質上不穩定，而且屬自家製，因此比TNT更危險。因此法官認為，應先再提取警方爆炸品處理組的進一步報告，以處理TATP的危險性之疑問，故決定押後判刑。