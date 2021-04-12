政Whats噏：張進樂任民政局政助年薪146萬　人工較前多近1倍

徐英偉(左)同張進樂(右)同屬一個建制政黨。

加入政府「熱廚房」係咪好難捱？見仁見智喇，但相對於喺4月1日上任民政事務局政治助理嘅張進樂，年薪達146萬港元，唔單止高過前任政助黎穎瑜29萬港元，相對佢前一份工嘅人工，多近一倍呀！

民政事務局回覆議員就財政預算案嘅書面質詢，話喺2020-21財政年度，民政事務局局長、副局長和局長政治助理的薪金開支分別為407萬港元、313萬港元和117萬港元，而喺2021-22財政年度，局長同副局長嘅薪酬無變，但政助薪酬就有146萬港元。

眾所周知，黎穎瑜喺今年1月中以家庭理由辭職，而喺民政局嘅回覆中，喺2020-21財政年度政助嘅人工，仲特別標明「政助一職自2021年1月20日起懸空」，即係黎嘅年薪係117萬港元。

咁2021-22財政年度，政助嘅年薪係146萬港元，即係張進樂嘅年薪加咗29萬港元，月薪逾12萬元，相對於佢之前喺民政事務局擔任研究主任，負責統籌研究項目嗰份工，月薪6.5萬港元，加咗近倍。

現年29歲嘅張進樂喺香港中文大學主修政治與行政，亦係香港城市大學專業會計與企業管治學理學碩士學位，現為全國港澳研究會會員，但未上任前已有醜聞纏身。早前有報道指佢舊年11月加入政府前，仍一直擔任其開設私人公司嘅董事同股東，至12月底先離任，未有文件顯示張轉讓股份，被質疑未有作利益申報。

再講，張進樂同局長徐英偉同屬一個建制政黨，之前已經畀人質疑係咪請「自己友」，依家張進樂仲加咁多人工，睇嚟徐英偉要解畫先得嘞！