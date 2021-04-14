反中亂港金主判囚11年　曾參與討論制裁香港法案內容

內地司法機關重囚黑暴金主，將曾與立法會前議員梁國雄（長毛）密會、涉資助黑暴亂港的「內奸」商人李亨利重判入獄11年。報道指李亨利自上世紀80年代在內地兩度遭公安拘捕，自此仇視國家，2009年起結識反華分子後開始資助相關活動，從2014年的香港佔中事件，到2019年的香港反修例風波，李均有幕後活動。據報道，李亨利因資助危害國家安全犯罪活動罪，本月2日已被判處有期徒刑11年，李在官媒訪問中出鏡，表明認罪認罰。

央視節目《焦點訪談》今日（14日）披露，中美洲國家伯利玆商人、上海美東房地產有限公司前副總裁李亨利甘當內奸、「雙面人」，暗中勾結西方反華勢力，從事反中亂港活動。報道指，原名李滬祥的李亨利，1955年出生於上海，長期在國內經商。2019年6月後，國家安全機關發現境內有大量資金通過非法途徑流向香港，支援亂港行動，徹查開始發現李的異常。

報道指，2009年時，李亨利在一西方大國結識其仰慕已久的反華分子楊XX，認定彼此「靈魂完全契合」，此後10年間，李向楊捐助的各類資金多達數十萬美元。2011年，李在港與長毛秘密會面，2014年佔中事件發生後，李又與香港學聯前秘書長周永康見面，稱願意資助其赴歐洲及受訓等；2019年香港爆發反修例風波，李亨利被指通過私刻印章、制訂虛假合同虛開增值稅發票，以不實公司營收騙取國有銀行貸款，再透過地下匯兌捐予楊XX。一番操作，令香港反對派代表團得以與某西方大國高級官員直接見面。

報道引述廣州市國家安全局幹警指，在李亨利的資助下，楊XX多次把黃之鋒、周永康、羅冠聰、張崑陽等人引薦到境外，與該西方大國的反華政客，甚至政府高級官員會面。其後得知西方正準備研究涉港制裁法案時，李更以「境內香港問題專家」的身份參與閉門會議，與西方反華議員討論法案內容，炮製出惡毒的制裁條款。李亨利亦在官媒訪問中出鏡，表明認罪認罰。而李仇視內地政府，與他上世紀80年代因引誘婦女賣淫和詐騙，兩度被公安機關處罰有關，自此只要是對中國不利的事情，都會不遺餘力地支持。