兩宗非法集結案另外9名被告　4人即時監禁　5人判緩刑

就「8.18」及「8.31」2宗未經批准集結案，區院法官胡雅文今天（16日）決定就2案共判黎智英監禁1年2個月。至於這2宗案件另外9名被告，則有5人獲判緩刑，另外4人則判即時監禁8個月至18個月不等。

「8.18」案除黎智英以外的8名被告中，李卓人、梁國雄、何秀蘭、吳靄儀、何俊仁及李柱銘6人，均否認組織未經批准集結、和明知而參與未經批准集結2罪，經審訊後被判罪成。結果李卓人被判囚12個月；梁國雄判囚18個月；何秀蘭判囚8個月；吳靄儀判囚12個月，緩刑24個月；何俊仁判囚12個月，緩刑24個月；李柱銘判囚11個月，緩刑24個月。

案中另外2名被告，區諾軒在開審前承認上列2罪，梁耀忠則承認明知而參與未經批准集結1項控罪。結果區諾軒被判囚10個月；梁耀忠則被判入獄8個月，緩刑12個月。

今日吳靄儀在求情階段辭退其代表大律師，親自向法庭陳詞，表示自己擔任立法會議員18年，一直致力維護法治。她強調言論自由可貴，指法律應該保障市民的利益，又形容香港人熱愛和平及守法，當日的活動成功促使政府願意與市民談判。而其餘被告都強調當日的集結是和平、理性及非暴力，無人受傷或財物受損。其中梁國雄的大律師就指梁當時只參與了約一小時。何俊仁及李柱銘的代表大律師就指，2人過往都表明不贊成暴力，請求法官考慮判監以外的選項。

至於「8.31」未經批准集結案，就涉及黎智英、李卓人和楊森3名被告。他們在上周三（7日）承認明知而參與未經批准集結罪並求情，押後至今天判刑。結果法官判黎智英入獄8個月，李卓人入獄6個月。2人在本案的刑期，其中有2個月與「8.18」案的刑期分期執行，換言之2人的總刑期為1年2個月。至於楊森，法官就判他入獄8個月，但准緩刑12個月。