1961年風后「溫黛」襲港歷來最強　3項紀錄至今仍未被打破

打風對港人來說並不陌生，天文台在新一集「氣象冷知識」，回顧香港颱風之最，當中以1962年的「溫黛」膺后，成為戰後吹襲香港最兇猛颱風。當年9月1日，天文台總部錄得最高60分鐘平均風速達每小時133公里；最高陣風每小時259公里；最低瞬時海平面氣壓953.2百帕，3項紀錄至今仍未被打破。

天文台表示，溫黛最接近香港時剛巧遇上漲潮，當日維港最高水位升至海圖基準以上3.96米，是自1954年有儀器記錄以來最高，風暴期間有183人死亡或失蹤，亦是戰後最多。

至於2018年9月16日襲港的超強颱風「山竹」，當時維港水位雖不及溫黛，但所引發的風暴潮，即熱帶氣旋導致的水位上升，達到2.35米，打破舊紀錄。天文台指，若果山竹不是因橫過呂宋而稍為減弱，襲港時又適逢大潮的話，預料水位會更高。山竹與2012年的颱風「韋森特」一樣，在香港約100公里外掠過，同樣是香港最遠的「十號風球」。

除了強勁風力，暴雨亦是熱帶氣旋引發的災害。1999年8月的颱風「森姆」為本港帶來616.5毫米雨量，屬有記錄以來為本港帶來最多雨量的熱帶氣旋，天文台先後兩度發出黑色暴雨警告信號，暴雨令全港多個地區水浸，大嶼山及港島有嚴重山泥傾瀉。

天文台續稱，香港在過去30年雖受過威力強勁的熱帶氣旋吹襲，但幸而沒有造成嚴重傷亡。不過在戰前，香港出現過死傷慘重的風災，1906年的丙午風災及1937年的丁丑風災，均釀成逾1萬人喪生。在天文台成立前，1874年的甲戌風災，亦導致逾2000人死亡，當時風暴潮估計達到2.83米，維港最高水位估計曾升至驚人的4.88米。