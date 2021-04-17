錯失內地五一長假檔期　旅遊業促港府穩定疫情快推「來港易」

疫情下沒有旅客的商場顯得冷冷清清。（袁志豪攝）

內地五一長假期即將開展，惟本港卻仍因未恢復通關而未能搶佔五一黃金檔期市場，酒店、零售及旅遊業界均感嘆已錯過黃金檔期，期望政府盡快穩定疫情，嚴防疫情再爆，期望5月中或之前可盡快推出「來港易」，方便內地旅客來港振興經濟，不要又歎慢板。

內地「五一」連放五日長假，首日火車票昨日開售已爆滿，業界預計假期有2億人次出遊。不過，本港擬於下月中才推出「來港易」，允許香港居民以外的身處內地人士來港後毋須接受14天強制檢疫，未趕及五一黃金檔期前恢復通關。

有旅遊業界人士對此感到可惜，經營酒店及港澳直通巴士業務的香港旅遊促進會創會會長鍾偉棠透露，事實上港府兩周前已呼籲旅遊業界從業員，尤其是酒店接待人員及跨境巴士司機及早接種疫苗，似為迎接內地人士來港提早作準備，公司正鼓勵員工接種，現有2成人已接種或預約接種疫苗，正為恢復業務摩拳擦掌作準備。

他又嘆道，自前年至今本港遭受暴疫夾擊，公司業務已節節下跌，尤其跨境巴士業務更是停運一年多，即使疫情下多了市民選擇到酒店宅度假以及長租客增加，但單靠本地客易難以填補旅客的損失，認為「只要有一成內地五一出遊的旅客赴港消費，業界生意已經可以即刻恢復」，他促請港府控制疫情，慎防疫情再爆，並加快推行「來港易」計劃，吸引內地旅客來港，協助振興經濟，切勿歎慢板。

香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良認為，來港易能冀吸引內地客來港，振興經濟，惟最大阻礙是旅客回內地仍需隔離14日，形容計劃「來港易，回鄉難」。姚期望兩地政府再商討，若能雙向豁免，則能大大增加吸引力。另外，他又批評，目前邊境接駁巴士太少及地點不便，促請開通「來港易」後能增加接駁點以及班次，方便旅客來往。