郵差無王管擅改派遞路線　署方懶理3個月縱容不公捱批

香港郵政再被揭管理亂事！一名在九龍城派遞局任職的郵差，被揭擅自更改派遞路線，更越權地將原本由人手派遞的工作，改為調派郵務車輛運載派遞。事件引發受影響員工不滿，有感不公而向管方投訴，但投訴石沉大海3個月，直至東網獲悉事件、介入跟進，香港郵政才後知後覺證實事件，並向違規的郵差作出訓示。有議員批評郵政營運無方，基金連年虧蝕，早已響起管理不善的警號，郵差擅自更改路線有明顯問題，而接獲投訴3個月仍未處理，是後知後覺「歎慢板」。

受影響員工稱，上述派遞局的一名女郵差擅自更改派遞路線，將原本下午到志蓮淨苑的派遞路線，改為上午11時開始派遞郵件，又把派遞方式由人手派遞變成車行派遞，其上司亦知悉此事，並暗地裏同意其做法。員工質疑事件存在包庇情況，又質疑女郵差以權謀私，更涉浪費資源。

員工早在今年1月已去信郵政署作出投訴，惟3個月過去，派遞局仍沒對違規事件採取任何處分，批評管理層企圖息事寧人，對上層縱容違規現象感到失望及憤怒。

郵政署回覆東網查詢指，經調查後證實該郵差在於未獲批准的情況下曾擅自更改派遞路線，又指該事件未有對派遞服務造成影響，而署方又稱已對相關人員作出訓示，並檢視相關路線，已於今年1月底作出改動，以提升派遞效率。

議員郭偉強批評，香港郵政營運基金每年虧蝕，是管理不善之警號，理應盡快改善，惟接獲投訴3個月後仍未處理，明顯有「歎慢板」之嫌，而署方聲稱接獲投訴後已改動路線，未知是否與該署為節流而減少路線有關，提醒該署最基本需維持正常派遞服務質素。