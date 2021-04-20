香港軍事建築具多樣性　學者批政府無視其歷史價值

香港歷史遺迹包羅萬有，軍事建築遺迹亦不例外。有研究香港史的學者指，香港軍事建築非常豐富，具備多樣性，在東南亞地區可稱得上第一，惟政府過往20年都未有重視軍事遺址。學者直斥負責就建築物作出文物價值評估的獨立歷史建築評審小組及部分古物諮詢委員會委員對香港史認知不足，而且相對建築物的歷史價值，更著重建築物的外觀，對歷史建築隨意評級，導致不少軍事遺址慘被遺忘，未能獲得應有評級。

香港史研究者兼前古諮會成員高添強狠批，政府一向不重視軍事遺址，任由建築物荒廢。他指，古諮會並不確切掌握軍事建築位置，亦未有就此建立全面的地圖，而且古諮會過往亦只有少數委員熟悉香港史，加上工作較繁瑣，令有關評級工作緩慢，甚至缺乏全盤考慮，如同盲人摸象。他又炮轟部分委員傾向著重建築物的外表，並以此為主要評級標準，但忽略建築物背後的故事及歷史意義。他又以位於油塘的二級歷史建築魔鬼山軍事設施為例，認為其歷史價值未有完全被肯定，建築物應可獲評為法定古蹟。

他承認軍事歷史需長期研究，相對較難掌握，惟認為政府目前魄力不足，未能加速為遺迹進行評級。他指，若能夠串連香港眾多軍事建築，相信可以反映世界歷史，包括西方國家對亞洲國家及對香港的侵略，甚至令香港加入世界文化遺產之列。