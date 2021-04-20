譚凱邦退黨後辭任區議員職務　袁浩倫稱不宣誓並已遞信辭職

47名發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪。正被還押的被告之一譚凱邦於上月16日宣布退出新民主同盟後，至今日(20日)於社交平台宣布辭任荃灣區議員職務。而北區區議員袁浩倫因拒絕宣誓，同樣宣布辭任。

譚凱邦自2016年起擔任荃灣馬灣選區區議員，他今日宣布正式辭任區議員，表示自還押以來，一直盡力跟進區議會職務。但是很難接收資訊，亦無法直接會見尋求協助的市民。雖得到其他區議員「補位」及有助理團隊緊守崗位，但復工始終無期，他不能接受自己長期無法親自執行區議員職務，包括無法親自為居民服務，故決定辭任區議員。他表示感謝居民過去多年的支持及同行，同時為辭任的決定向荃灣居民致歉。

新同盟上月在社交網站發貼文，指執行委員會日前接獲譚凱邦來函表示希望退黨。該黨對他正面對檢控及其家人所承受的壓力表示十分諒解，非常尊重譚的決定，一致同意其即時退出新同盟，並感謝譚在過去8年的貢獻。

此外，北區清河選區區議員袁浩倫亦於今日宣布辭任，表示已於上周五(16日)向民政事務總署遞交辭任信，將於6月1日生效，他表示感謝各位在這一年多以來的支持。袁形容不認同政府要求區議員宣誓的做法，拒絕宣誓而決定辭職。