紀常會達初步建議　紀律部隊大部分招聘職級提高1薪點

紀律人員薪俸及服務條件常務委員會（紀常會）檢討紀律部隊職系架構逾兩年，據了解已達成初步建議，所有招聘職級的起薪點提高1個薪點，頂薪點提高2個薪點，入境事務助理員職系的起薪點額外再提高1個薪點。警務人員方面，部分薪點亦獲建議調整3%至5%，估算金額約為1,249至2,977港元不等，涉及職級包括警長、警署警長和督察。

紀常會的內部文件建議，所有第二層晉升職級的起薪點和頂薪點分別提高2個薪點，而最高晉升職級的起薪點提高2個薪點，和頂薪點提高3個薪點，而總入境事務助理員職級的頂薪點再額外提高2薪點。該會亦建議在員佐級紀律人員的薪級表的最高薪點上增設3個新的薪點，各薪點遞增率大約定為5%，並支持在懲教署、海關、消防處和入境處各增設一個副署長/副關長/副處長職位。

在警務人員方面，該會建議警員職級服務滿3年和滿36年後，可獲增設一個增薪點，並增一個新的薪點33a，作為警署警長的新頂薪點，金額約為69,500港元。而警員的起薪點由第3點、即每月25,380港元，提升至第4點、即每月26,190港元，而頂薪則由36,290港元增至38,365港元。

該會亦建議在警員職級服務滿3年，增設一個跳薪點，以及在警員或其他部隊員佐級基本職級服務滿36年，增設一個長期服務增薪點。此外，紀常會亦提出重新調整警務人員薪級表第20至30點（41,655至59,550元），以令「薪點遞增率更平均」，調整幅度介乎3%至5%。

除此之外，紀常會亦建議，為二級懲教助理職級，且持有有效及認可的登記護士資格的新聘人員，增設一個起薪點，即一般紀律人員(員佐級)薪級表第6點。該會亦建議為關員職級、消防隊長(行動)職級、消防隊長(控制)職級、消防員職級、救護員職級，服務滿兩年且工作表現良好的人員增設一個跳薪點。