環團在餐廳「回收」4.7噸蠔殼　在后海灣建蠔礁助生物覓食

港人愛吃海產，但飽腹以後，剩下來的貝殼又變成垃圾到堆填區。有環保組織今(21日)指，成立香港首個收集，回收廢棄蠔殼、青口殼、扇貝殼等貝類殼的計劃，與餐廳合作，把收集得來的貝殼消毒，可過濾水源之餘，更能建成蠔礁，有助海洋生物的覓食與生長。組織指由去年9月至今已收集到4.7噸蠔殼。

根據環保署最新數字，在2019年棄置於堆填區的都市固體廢物量平均每日為11,057噸，廚餘佔最大部分，佔30%。香港大自然保護協會今表示，在去年9月起，與香港遊艇會、淺水灣影灣園露台餐廳等9間餐廳合作，收集顧客進食後剩下的蠔殼，然後把蠔殼運送到位於元朗下白泥的回收點攤放暴曬消毒，然後把蠔殼入袋，送往適合水域，希望用以在明年於吐露港榕樹凹建立一個新蠔礁，有助海洋生物的覓食與生長，計劃至今已收集到4.7噸蠔殼。

其實，組織早在2018年在流浮山，與2019年吐露港榕樹凹進行兩個試驗性質的蠔礁，由蠔民提供的蠔殼建立蠔礁，結果均顯示在海岸發現逾80個物種，當中95%在蠔礁中發現，更有近60%屬該地獨有，其間發現一種香港未有紀錄的小蟹，證實蠔礁能成為該水域的海洋生物的覓食地及育苗地點，故打算推展計劃，並嘗試在餐廳收集「原材料」。

組織又指，現與香港大學太古海洋科學研究所的研究顯示，7立方米的蠔礁可過濾相當於一個奧運規格游泳池的水，而且蠔類的生長需要依附於堅硬表面，蠔殼是其中一種最合適的物料。