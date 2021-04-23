醫務化驗所總會指華大基因檢測有失誤 不認同須中止合約

華大基因化驗所不尋常地驗出30宗初步確診後，香港醫務化驗所總會主席李偉振表示，今次某程度是失誤，但相信並非系統失誤，似乎是操作上有不完美，未至於影響整個系統。對於有聲音指政府應該中止承辦商合約，李認為如果因此立即「殺死」華大基因，並不理想。

李偉振指出，目前專家提及化驗過程有不足的可能性，涉及隨機性失誤，操作上不完美，但未完全反映真正問題，認為要進一步檢視紀錄，了解是否涉及特定人員或某步驟，要剔除相關問題。他說，如果涉及個別員工問題就是失責，有關員工可能會面對刑責。

華昇診斷中心發言人表示，事件涉及人為疏忽，有1名實驗室人員在處理1個較強的確診樣本後，未有做足清潔，之後觸碰其他樣本，而造成交叉污染，已按內部機制處理。他解釋，實驗室人員可能接觸病毒量高的樣本，因此防護裝備規格一定要最高，但不排除他們每天工作時多個小時，可能工作量較大，出現疲勞，已加強培訓及調整人手。

至於是否需要暫停華大基因化驗，他指要交由政府決定，會根據專家的建議作改善後，向衞生署提交報告，對受影響市民感到非常抱歉。