政府優化BUD專項基金協助中小企開拓市場　議員憂外國無理取消協定

新冠肺炎疫情衝擊本港經濟，同時影響中小企的經營狀況。政府計劃優化「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」(BUD 專項基金)，將核准承擔額由45億港元增至60億港元。基金的資助地域範圍已擴展至37個經濟體，但有議員憂慮現時在國際形勢上，美國一直拉幫結派「做好多小動作打擊中國」，包括澳洲政府近日單方面撤銷維多利亞州與中國簽訂的「一帶一路」協議，認為此類動作會傷害經濟發展，認為政府應評估有關風險。

立法會財務委員會今日(23日)通過工業貿易署建議的項目，包括把「BUD 專項基金」的核准承擔額增加15億港元，以及擴大基金的資助地域範圍，另外擴大「中小企業市場推廣基金」的資助範圍，以涵蓋以本地市場為目標及具規模的展覽會。議員周浩鼎提及現時的國際形勢可見由美國為首地拉幫結派、敵視中國，若然其他國家「一個唔該就跟風」、言而無信地取消與本港的協議，不但浪費港府推行計劃時使用的公帑，更會大傷經濟發展，形容有關事宜不得不防，促港府評估有關風險。

商務及經濟發展局副局長陳百里回應指，希望藉着基金向本港企業「畀多啲彈藥」，開拓香港以外的市場，而所簽署的自由貿易協定列明若本港企業在外地投資時受歧視，需根據公平、公正的條款處理，同時會持續審視外圍形勢。

另一議員鄭松泰則認為基金的申請手續繁複，當在網上搜尋有關基金時，「彈出嚟嘅都係顧問中介公司」的資料，宣傳可為中小企申請基金，他形容「政府無啦啦搞一個中介產業，基金係肥喺顧問中介到」。局方承認以往的申請手續繁複，批核時間亦較長。但強調現時已重新設計網站，相信可有效協助中小企自行申請計劃，而聘請顧問公司協助填表的情況亦已大幅減少。

對於政府擬收緊公眾查冊安排，鄭松泰質疑會阻礙抽查個案的程序，形容是「鼓勵人哋呃你」，不法之徒或利用空殼公司作申請。局方只是簡單回應指，基金有一個資料庫，收緊查冊安排並不會帶來特別大的影響。議員柯創盛不滿局方未有為公眾釋疑，指陳百里的樣子似是「難為咗家嫂」，應直接反駁收緊查冊安排主要是為防止社會上的「起底」情況，與基金申請並無關係。

此外，會議上亦以大比數通過4個項目，包括在消防處開設1個消防總長編外職位；在海關開設1個助理關長常額職位；保留社會福利署1個助理署長編外職位；以及翻新港島東、港島西及西九龍的廢物轉運站。