生產力局辦5G應用展覽　張梓昌：工業4.0必須依靠技術

第五代流動技術5G已在港推出約1年，生產力促進局首席創新總監張梓昌今日(25日)出席電台節目表示，5G技術將有更多不同的應用範疇，其快速傳送圖像或影片的技術，有助應用於遙距監察地盤工程及診症。而工業4.0(再工業化)亦必須依靠5G技術。

張梓昌指，5G技術的應用範疇愈來愈廣，發展工業4.0必須依靠5G技術，令供應鏈的上下游互相銜接，但不代表要放棄現有的傳統生產線，而是可以透過在生產線上加裝類似「機頂盒」的儀器，達致智能製造，包括全自動化生產，控制水電等生產成本。

他又指，當局的5G新世代應用展館將於本周三(28日)開幕，將展出5G不同應用方法。運作1年期間，將每2至3個月更換展示內容及舉辦研討會，希望藉此連繫用家與供應商，帶動5G應用發展。

智慧城市聯盟會長楊文銳則說，本港的私隱條例相對嚴謹，科技發展往往快過法律規管，令科技進步被「條條框框」限制。他指，大數據只是簡單的加減數，是收集海量城市數據的傳感器，並無必要了解某人的個人狀態，希望市民越來越理解相關科技，讓人工智能更貼近生活所需。