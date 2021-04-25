裕民坊仍有4商戶拒絕遷出　市建局籲接受搬遷方案

裕民坊重建在即，目前仍有4人未遷出。

觀塘裕民坊重建在即，早前有不願遷出的商戶因不滿賠償安排，闖入已圍封的裕民坊天台企圖以死控訴。市建局行政總監韋志成今日(25日)在網誌表示，裕民坊重建區仍有4個商戶拒絕遷出，然而他們並無註冊業權，當局已經從體恤角度出發，釐訂特別津貼及遷置安排。他呼籲有關商戶早日遷出，否則只會拖延重建工程，影響數以萬計的市民。

韋表示，裕民坊構築物沒有註冊業權，且違反法例及地契，換言之，有關人士並無業權。當局制訂搬遷方案時，已從體恤角度出發，制訂一套持平客觀的準則，釐訂特別津貼及遷置安排。就部分佔用人提出一些例如要求以「註冊業權」的商舖作交換、提供額外退休生活津貼等在既定搬遷方案框架以外的要求，市建局實在無法滿足。

此外，收回構築物的程序合情合理，當局早已向佔用人清楚説明津貼、遷置安排及限期，並分兩個階段協助佔用人搬遷。韋表示，重建工作不應再拖，政府需要盡快取回有關土地，以繼續推展觀塘市中心重建發展項目，呼籲佔用人在執達主任採取收回構築物行動的期限前，接受市建局的津貼和遷出。

他又指，接受方案的回遷戶大部分可在5月內開業，市建局會提供半年免租期，其後作市值一半的優惠租金及50%的管理費寬減，合共為期三年，經營環境比從前更好。