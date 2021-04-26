港星旅遊氣泡下月26日重啟　須接種兩劑疫苗方可出發

連番受新冠肺炎疫情影響遲遲未能成事的香港與新加坡「旅遊氣泡」，原定上周四(22日)公布細節，在最後一刻遭新加坡方面突然取消。港府今日(26日)表示，「旅遊氣泡」計劃將於下月26日重啟，維持往來每日1班航次，並於6月10日起增加至每日往來2班航次，如兩地疫情持續穩定，往來兩地的航班將逐步有序地增加班次。

商務及經濟發展局局長邱騰華指出，雖然來往香港及新加坡兩地毋須隔離檢疫14天，惟香港居民必須完成接種2劑新冠疫苗最少14天後，方可搭乘專屬航班出發前往新加坡。此外，出發前14天如到過香港或新加坡以外地方則不能參與計劃，此14天並不包括旅客因曾外遊而須在兩地進行強制檢測及隔離。

他又指，航空公司方面會由國泰航空及新加坡航空負責航班，每日可載最多200名乘客，然後增加，至於核酸檢測則是自費，由港府提供的檢測收費最多240元，新加坡方面的收費則每次訂明是200元新加坡幣。

邱騰華表示，現時本港提供的2款疫苗均符合出境資格，並正與10個國家有保持聯絡，在與新加坡達成安排後，紐西蘭及澳洲會是及後開展旅遊氣泡的前列地區，當地整體疫情有基礎可以開展，會透過相關總領事商討。