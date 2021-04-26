申終止聆訊被拒　譚得志煽動案如期5.10開審

人民力量成員「快必」譚得志，涉嫌多次擺街站時高喊「黑警死全家」等口號，被控發表煽動文字、在公眾地方作出擾亂秩序的行為等14項控罪，案件將於今年5月在區域法院開審。譚早前質疑所涉的煽動罪行違憲，向法庭申請終止聆訊的申請，《港區國安法》指定法官陳廣池考慮後，今（26日）拒絕辯方的終止聆訊申請，案件將照原定日期在5月10開審。

辯方早前陳詞質疑，相關的發表煽動文字罪行違憲及違反《基本法》，認為條例中的「煽動意圖」定義含糊，不但未能達到《基本法》依法規定的標準，且不合比例地限制言論自由；另亦要求控方釐清煽動文字罪行的指控詳情，若未能釐清便應擱置檢控，否則會對被告造成不公。控方就回應則指控罪清晰，而煽動文字屬國家安全罪行範疇，需在基本權利與國安之間取得平衡。

法官作出裁定時指，控罪是否違憲此一議題，並非申請終止聆訊的理由，認為雙方有需要大可在審訊時提出及再作爭議，亦不認為這會引致被告得不到公平的審訊，或是引致濫用程序的情況出現，遂拒絕辯方終止聆訊的申請。

就着辯方要求控方釐清控罪詳情方面，法官認為需考慮被告是否得知及明白被控告的原因來預備辯護。法官指控方已表示不止依賴控罪的詳情，亦會依賴所提供的案情及片段，由此不難得知控方用以指控被告的說話及行為整體構成煽動罪行，辯方在此情況下，難以指稱不清楚檢控詳情而令準備辯護有困難。法官續指煽動罪行需考慮語境、當時社會環境及政治氣氛等，若詳列指稱的煽動字句，會令控罪變得累贅及複雜，屬不實際及不理想，而《公訴書規則》亦只要求提供「該控罪性質的合理資料所需的詳情」，並非要求提供「全部」詳情。法官雖認為控方做法上有可進步空間，但認為他們的做法合乎規則及已提供合理資料。