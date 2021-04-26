政府研消費券準則加入在港居住要求　長期離港人士料不受惠

政府計劃向每名18歲以上港人派發5,000港元電子消費券，今日（26日）向立法會提交文件，表示相信社會普遍認為，已有一段長時間不在香港居住的人士，不應受惠於消費券計劃，因此會在資格準則中加入在港居住的要求，並正與入境處研究相關細節。

政府重申，消費券原則上不適用於繳付政府或公用事業收費、公共交通服務、購買金融產品、海外消費及兌現等，政府正與相關儲值支付工具營辦商，探討防止利用消費券作非本地消費用途的方法。

至於有份協助推行計劃的八達通卡公司今表示，為配合市民領取消費券，由本周四(29日)起儲值限額仍為1,000港元的八達通，將分階段自動提升限額至3,000港元。

於2019年12月1日之前發出的八達通產品，包括租用版八達通、銷售版八達通、銀行聯營八達通及八達通流動電話卡等，及同年10月1日之前發出的Smart Octopus，現時儲值限額1,000港元。由4月29日起，持有這些產品的市民於不同渠道使用指定服務後，包括八達通手機應用程式、八達通服務站及深銀聯易辦事自助繳費終端，其八達通的儲值限額，將會由1,000港元自動提升至3,000港元。

另外，由5月16日起，客戶於7-Eleven、OK便利店和惠康超級市場的所有分店增值，或成功領取公共交通費用補貼後，其八達通的儲值限額亦會自動提升至3,000港元。