中大合併免疫療法　患肝癌小鼠腫瘤消失逾一年

團隊發現一種名為HDAC8的促癌基因是導致癌腫瘤排斥免疫細胞的關鍵。(中大醫學院圖片)

肝癌是香港第三號癌症殺手，惟醫學界常用的免疫療法對肝細胞癌患者的有效率僅10%至20%。中文大學醫學院發現，一種名為HDAC8的促癌基因是導致癌腫瘤排斥免疫細胞的關鍵，團隊抑制HDAC8基因並使用免疫檢查點抑制劑，發現可令帶有肝細胞癌小鼠的腫瘤消失最少15個月，而且暫未有證據顯示有關療法存在副作用。研究結果已於《科學轉化醫學》期刊發表。

免疫檢查點抑制劑用以激活免疫T細胞，恢復其殺滅癌細胞的功能，令腫瘤縮小並提高患者存活率，但大部分肝癌（即肝細胞癌）屬於「冷腫瘤」，會排斥T細胞；換言之，猶如士兵的T細胞即使武裝起來，也無法接近並攻擊癌細胞這個敵人。團隊發現，特定的HDAC8抑制劑令肝癌細胞產生能吸引T細胞的分子，可增加T細胞在腫瘤中的浸潤，即將其變成「熱腫瘤」，從而令T細胞發揮作用。

研究人員其後於帶有肝細胞癌的小鼠，使用一種含有HDAC8抑制劑和免疫檢查點抑制劑的新型合併免疫療法，結果發現接受這種合併療法3星期的小鼠，可以免受癌症再次攻擊，腫瘤持續消失最少15個月，且暫未有證據顯示這種有效和持久的抗腫瘤反應存在副作用。

中大醫學院生物醫學學院教授鄭詩樂指，研究的發現有助掌握將排斥T細胞的「冷腫瘤」變成「熱腫瘤」的方法，讓T細胞突破屏障進入腫瘤內殺滅癌細胞，研究結果亦表明了HDAC8抑制劑能夠增強免疫療法的功效。

另外，卵巢癌和胰臟癌等患者亦有HDAC8蛋白過度表達的情況，團隊相信HDAC8抑制劑或許亦能將這些「冷腫瘤」轉為「熱腫瘤」，期望日後有進一步研究進行驗證，讓這些癌症患者接受有效的免疫治療。