港星旅遊氣泡航班爆滿　國泰票價飆至1.45萬元掠水

香港與新加坡的「旅遊氣泡」即將於下月26日啟動，東網記者今早(29日)9時許到負責營運專屬航班的國泰航空網站，了解機票訂位情況，發現首4班專屬航班已爆滿，最快要至6月3日才有機票，但亦只剩下2個特選經濟客艙座位，來回機票合共索價1.45萬港元，相比現時前往新加坡航班、特選經濟客艙票價亦僅約4,400港元，足足昂貴超過2倍，疑是藉此「掠水」。

至於同樣有份負責營運專屬航班的新加坡航空，首6班前往香港的航班已爆滿，最快要至6月7日才有機票可售，但只剩下經濟艙座位，售價為796新加坡元，即約4,656港元，而該公司現時前往香港的經濟艙票價則約427新加坡元，即約2,500港元。

港府早前宣布，下月26日將啟動「旅遊氣泡」，並維持兩地每日各1班航班往來，每日最多可載200名乘客，若兩地疫情持續穩定，6月10日起可增加至兩地每日各2班航班。國泰首班由香港前往新加坡的專屬航班，編號為CX759，將於下月26日早上9時10分起飛；新加坡航班則執飛SQ882航班，於同日當地時間早上8時40分起飛。