政Whats噏：網絡不實資訊充斥　陳健波促打擊假新聞

陳健波認為網上不實訊息氾濫，會挑撥憤怒同製造仇恨，對社會嘅影響可以好嚴重。

網上不實資訊誤導公眾，前年反對修訂逃犯條例風波虛假消息氾濫，不但造成仇警情緒，甚至影響後來嘅抗疫工作，政府早前都承認假新聞令過去幾年嘅施政工作非常困難。多名議員曾經就假新聞問題向政府提出諮詢，但政府都只係話研究中。保險界議員陳健波(波哥)今日(29日)喺社交平台發布短片，一再指出假新聞嘅禍害。不過佢擔心即使政府立法針對假新聞同短片，都可能出現漏網之魚咁話。

波哥話假新聞對社會嘅影響可以好嚴重，不但毒害市民心智、亦會挑撥憤怒同埋製造仇恨，令到社會動盪不安。波哥又指出現時網上平台係按觀看次數計算回報，愈多人睇回報就愈高，結果愈嚟愈多人開始製作一啲譁眾取寵嘅訊息，或者將一啲本來正當嘅事，加鹽加醋，乘機唱衰或者抹黑佢哋想攻擊嘅人，而太多網民淨係靠網上接收消息，久而久之畀人洗咗腦都唔知啊。

不過，現時香港嘅法例只係規管任何人使用電報、電話、無線電話等傳送虛假訊息，但就唔包括互聯網。波哥話若果政府立法打擊假新聞，但恐怕只能夠處理一部分，仍有相當數量嘅假訊息、假短片有機會變成漏網之魚，去到最後都要靠網民自己把關。波哥建議市民除咗要小心選擇有質素、有理據、有事實支持嘅頻道，對於一啲明顯誇張失實嘅短片就要舉報，減少對其他市民嘅影響。

波哥又認為香港應該要參考外國經驗，防止散播虛假訊息。佢話有唔少歐洲國家、以及新加坡都有對付假新聞嘅法例，例如法國針對政治類嘅假消息，會要求法庭係48小時內裁決，確保唔會影響選舉；德國就要求社交平台係接獲檢舉嘅24小時內，要移除假新聞同埋仇恨言論；新加坡更加賦予當局監管網上平台、新聞網站甚至係私人訊息嘅權力，違例者最高會被判監10年添。波哥話，對於呢啲無法無天嘅行為，政府必需從速嚴正處理！之不過，政府早前都話正在研究及參考外國嘅處理方法，但礙於有好多步驟，應該趕唔切喺本立法年度提交立法會喇。