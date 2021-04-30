疫情下打工仔有職位無糧出　工會政總請願促政府直接支援

新冠肺炎疫情重挫本港經濟，最新失業率高企6.8%，仍有近26萬人失業。有工會今早(30日)到金鐘政府總部請願，提出八大勞工政策倡議，特別在疫情下當局須直接支援打工仔，如設立失業援助金、優化失業貸款等。勞工及福利局代表到場接過請願信。

港九勞工社團聯會今早發起五‧一「尊嚴勞動」請願行動，於早上11時開始，於金鐘海富中心起步，行至政府總部添美道對出空地請願。勞聯指，基層勞工本已面對在職貧窮等苦況，近年再逢社會事件及疫情重挫本港經濟，除了失業，大批僱員要放無薪假、開工不足、被減薪，生計持續受打擊，有人「有職位但無糧出」，甚至要借貸度日。

勞聯向勞工及福利局提交請願信中，提出八大勞工政策倡議，當中有針對疫情的部分，要求當局與勞工「疫」境同行，設立失業援助金、優化失業貸款、加快創造職位、協助僱員轉型等；亦有要求當局將新冠肺炎納入法定職業病，擴大職業病保障。另外，其他倡議亦包括要求當局盡快落實取消強積金對沖、加快落實劃一假期、最低工資要一年一檢等。