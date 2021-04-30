女生認藏汽油彈圖損毀財產　今被判囚38個月

5名男女涉嫌於前年11月，在灣仔一個單位內藏有逾100枚製成及半製成的汽油彈，為前年政府擬修訂《逃犯條例》引起示威後，搜獲汽油彈數量最多之案件。他們其後被控串謀縱火罪，及一項交替性的管有物品意圖摧毀或損毀財產罪。其中一名女被告於上周一（19日）在區域法院承認交替控罪，今天（30日）被判囚38個月。法官葉佐文判刑時指，涉案物品放於商住大廈內，易生危險，而涉及汽油彈的罪行判刑嚴重，以身試法要付出很大代價。

辯方律師求情時表示，認罪女被告楊泳茹16歲時來港定居，案發時為理大學生，她至今已還押17個月，期間完成一個遙距課程。被告亦自撰信件予法官，表示會毫無怨恨地接受後果。她指自己空有一胸熱誠，在欠缺智慧下，試圖改變令人無奈的社會。她希望以自身經歷鼓勵同道，要以溫柔，良善和堅定的心去面對一切。

法官判刑時指案中的汽油彈存放在商住大廈內，易生危險及數量不少，而且涉及5人有計劃地犯案，皆為令案情更嚴重的因素。在參考相類判刑案例後，法官最後決定判被告入獄38個月。

案情顯示，警方於2019年11月2日在灣仔堅拿道西冠景樓4樓一單位外監視，至下午3時決定採取行動。當時單位外有濃烈的汽油味，警員在單位外揚聲表露身份，單位內人士沒有回應，警方遂破門進入單位，在單位內發現楊泳茹與另外3名人士在單位向下層逃走，從露台衝入樓下單位，並請求單位內的外籍住客讓他們逗留，但被該住客拒絕。警方其後拘捕楊與上述3人，楊在警誡下保持緘默。警方事後在該單位中搜出92項證物，包括涉案汽油彈、玻璃瓶及胡椒噴劑等。至於同案其餘被告現在則被還押，案件會於5月14日開審。