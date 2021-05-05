樣本樽難求　地盤工須自掏荷包檢測　斥港府政策反智

有地盤工人投訴自本月起政府停止免費檢測服務支援，令工友檢測無門。

政府要求出入地盤的人員必須持有14天內的無染疫檢測證明，措施於今年2月22日全面實行，以往政府每月都會為註冊建造業工人提供於社區檢測中心，免費新冠病毒檢測服務。惟近日有地盤工人投訴，指自本月起政府停止上述免費檢測服務支援，工人只能領取樣本檢測包作免費檢測，加上近日檢測量大增，樣本樽「一樽難求」，令工友檢測無門，擔心無法開工。有工會批評港府一邊強制工人做病毒檢測，一邊卻收緊檢測途徑的做法「離譜」，促請政府增加免費流動檢測站或樣本瓶派發。

有釘板建築工人向東網投訴，指政府要求工人入地盤要有14日的檢測證明，「冇證明就冇得返工」，即每個月要進行2次病毒檢測，以往政府有提供免費檢測服務，工人只需透過網上預約到全港21間社區檢測中心，即可獲免費檢測，惟本月再到同一檢測中心時，卻被告知註冊建造業工人已不獲提供免費檢測服務，最後需繳費240港元，才能做檢測並取得檢測證明。

該工人痛斥政府做法「反智」，一邊要求工人做檢測，一邊卻收緊免費檢測途徑，又指新安排令工人負擔加重，2次檢測要價480港元，然而工人日薪僅約900港元，相當於白做了大半日。

香港建造業總工會權益主任吳偉樑指出，以往發展局會每月底出公告，通知下一個月建造業工地人員可往檢測中心預約免費病毒檢測服務，但自上月內免費預約服務減少至只提供1次，本月更未見相關公告，工友若想免費檢測，需改為索取深喉唾液測試樣本收集包自。

他續指，近日收到大量工友投訴，反映近期由於需求激增，取樣本樽困難增加，不少地鐵站的樣本樽一早已派完，令一眾工友檢測無門。他批評政府防疫措施安排不當，促請政府應更人性化地恢復工人免費檢測服務，同時應增加樣本樽及流動檢測站，以滿足檢測需求。