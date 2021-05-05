80、90後面臨學歷貶值　人事顧問指學歷不再是保證

常言道知識改變命運，惟學歷貶值，縱有知識，仍難向上流動。根據政府統計處的數據，生於1975年或之後、具學士或研究院教育程度的人，其20至39歲的平均每月收入，竟較1970至1974年出生考獲同等學歷的人低，更甚的是，隨着年歲漸長，兩者的平均每月收入會拉近，但仍然存在一定差距。

據政府統計處的數據，1970至1974年出生、具學士課程教育程度的人，於1994年、即該組群達到20至24歲時，其平均每月就業收入達19,400港元；而同世代出生、具研究院課程教育程度的人，於1994年，平均每月就業收入更達26,100港元。惟1975年或之後出生的人，即使他們具同等教育程度，當他們達到20至24歲時，各組群的平均收入均較1970至1974年出生的人低。

以90後為例，1990至1994年出生、具學士課程教育程度的人，於2014年、即他們達到20至24歲時，其平均每月就業收入僅有16,200港元；而同世代出生、具研究院課程教育程度的人，於2014年，平均每月就業收入則達18,300港元。與1970至1974年出生、同等學歷的人相差3,200港元及7,800港元。

學歷貶值，高學歷青年收入下降，而且情況會持續。以80後與70後出世的人作比較，1970至1974年出生、具學士課程教育程度的人，當該組群達到35至39歲時，其平均每月就業收入達45,900港元；而具研究院課程教育程度的人，35至39歲時的平均每月就業收入達65,300港元。

反觀80後，以1980至1984年出生、具學士課程教育程度的人，當該組群達到35至39歲時，其平均每月就業收入達41,100港元；而具研究院課程教育程度的人，35至39歲時的平均每月就業收入達59,400港元。與1970至1974年出生的人比較，分別相差4,800港元及5,900港元。

合眾人事顧問公司總經理蘇偉忠指，以往大學數量少，學額亦少，能入讀的人不多，該些畢業生一投身職場，人工可能已較無修讀學士的人高出幾成，惟隨着學位普及，不少僱主都不再將大學學歷當成人才保證，學位不再是決定薪酬的重要原因，以致近年的大學畢業人，人工難及昔日的大學生。