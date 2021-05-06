疫境下家人關係變好　港人更開心　學者：子女應向母親學習

本港近年經歷社會運動，再逢新冠肺炎疫情，經濟下行導致失業、開工不足情況出現，令港人深受困擾。適逢母親節將至，有團體於今年4月份進行問卷調查，發現港人縱然活在逆境之下，其個人開心指數及家庭開心指數均較前年(2019年)有所回升。有學者則指出，仍有約10%受訪者家庭不開心，需要特別關注，並建議作為子女，可趁母親節透過書信、訊息，向母親表達謝意，隨着「寫得多」，講出口都會變得容易。

和富社會企業「香港開心D」於上月6至20日，委託香港理工大學護理學院助理教授林清及其研究團隊進行網上問卷調查，共收回1,338份有效回應，受訪者近30%是男士，約70%是女士，年齡由12歲至55歲以上不等；受訪者當中有近70%個人月入為1.5萬港元以下。調查指出，以10分為滿分，今年家庭開心指數為7.26分，而個人開心指數則為6.81分，分別較前年的6.89分及6.76分為高。由於今年受疫情影響，團體僅發布過個人開心指數，當時的指數為6.16分，即今年的個人開心指數大幅躍升0.65分。

調查亦發現，個人開心指數、家庭團結程度、家人間有多少身體接觸，均對家庭開心指數有顯著影響。其中，家庭團結程度方面，若家庭成員有足夠相處時間、可互相遷就、感激對方的付出、能開懷對方、共同面對問題，家庭團結程度會較高；而身體接觸方面，調查發現港人仍然較少主動擁抱家人。同時，港人仍然如前年般，較少向家人直言「我愛你」。

此外，在調查中包括已為人母的受訪者，其心理質素、家庭開心指數等的分數均較非母親及男性為高，其中25至34歲的母親在各項分數上，都較其他年齡層的母親高；若從受訪者感情狀況作分析，已婚者的各項表現的得分較高。

負責研究的林清指出，港人開心指數於2018年前一直繼續在約7分的水平，至2019年開始下跌，去年更跌至6.16分，情況令人擔憂，故樂見今年個人開心指數回升。他認為，港人經歷動盪的2年後，終於開始接受現時的生活新常態，適應於逆境中過活。

該機構顧問及理大暫任副校長(研究及創新)石丹理認為，今次調查反映大部分家庭都過得開心，相信是疫情下留家時間增加，溝通、相處時間增加，對其他家庭成員有更多了解，因而關係變好。他又表示，個人開心指數對家庭開心指數的影響尤為顯著，認為市民應「先處理自己嘅問題，自己開心，家庭先會開心」。

石亦特別提到，調查反映有約10%的家庭過得不開心，除疫情下日夜相對導致摩擦漸多外，社會事件引起的政見不同亦影響家庭和睦。他建議家庭成員共聚，可避免討論政治議題。至於母親在調查中各項得分較高的現象，他解釋指，母親的經歷豐富，因而使其心理質素、對家人表達愛等方面均較好，直言子女應多了解母親，於她們的經歷中學習。